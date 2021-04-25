مصرع طفل وإصابة والديه في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى طفل في عمر عامين مصرعه، وأصيب والده ووالدته بإصابات حرجة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد" وسقوطها في ترعة الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي ،ومنه إلى المركز الطبي العالمي.

وقالت مصادر، إنه تم استخراج الأب والأم من السيارة مصابين بإصابات بالغة بكسور مختلفة وفقدان للوعي، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على الطفل لحظة وقوع الحادث، وبالبحث عنه في المياه نجحت قوات البحث والإنقاذ فى استخراجه "متوفياً".

وبحسب المصادر الطبية فإن الحالة الصحية للوالد مستقرة نسبيًا، فيما شهدت الحالة الصحية للأم عدم استقرار، استلزم دخولها للرعاية المركزة فور وصولها إلى المستشفي.