مصرع طالبة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

لقيت طالبة مصرعها فيما أصيبت شقيقتها وصديقتها إصابات متنوعة، إثر تصادم سيارة ملاكى بداخلها الطالبات برصيق بالقرب من كوبرى شرويدة، دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى المركزى، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع انقلاب سيارة ملاكى، ناحية كوبرى شرويدة دائرة مركز الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى موقع الحادث وتبين من التحريات تصادم سيارة ملاكى بالرصيف، مما أسفر عن انقلاب السيارة ومصرع " حنين و" 17 سنة طالبة وإصابة شقيقتها "نوسة" 13 سنة بسحجات وكدمات و" مايا " 14 سنة باشتباه نزيف بالمخ، و"حلا م " 14 سنة بكسر بقاع الججمة، واشتباه نزيف بالبطن، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وإخطار نيابة مركز الزقازيق، التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.