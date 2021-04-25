اليوم السابع
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مستشار الأمن القومي العراقى يؤكد عدم وجود قواعد أجنبية فى البلاد

الأحد، 25 أبريل 2021 03:00 ص
مستشار الأمن القومي العراقى يؤكد عدم وجود قواعد أجنبية فى البلاد قاسم الاعرجى
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس السبت، عدم وجود قواعد أجنبية في العراق، موضحا في الوقت نفسه أن مهمة التحالف الدولي تدريبية.
 
وقال الأعرجي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية،: "إنه لا وجود لقواعد أجنبية في العراق ومهمة التحالف في العراق مهمة تدريبية استشارية".
 
وأضاف: "أن القرارات الوطنية تتخذ بقرار وطني، والعراق ملتزم بمخرجات الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي".
جدير بالذكر أن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تعد الجولة الأولى خلال عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
 

العراق

قواعد اجنبية فى العراق

قاسم الاعرجى

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