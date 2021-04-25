اليوم السابع
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مستشار الأمن القومى الأمريكى يقدم التعازى فى ضحايا مستشفى ابن الخطيب بالعراق

الأحد، 25 أبريل 2021 08:06 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى يقدم التعازى فى ضحايا مستشفى ابن الخطيب بالعراق حريق مستشفى العراق
واشنطن /أ ش أ/

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قدم مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان، تعازيه بسقوط ضحايا فى حريق مستشفى ابن الخطيب فى بغداد.

وأبدى سوليفان- فى تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الأحد- استعداد بلاده لتقديم المساعدة فى هذه اللحظة المأساوية التى يمر بها العراق.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية على تواصل بالمسؤولين العراقيين، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع العراق هى أولا وقبل كل شيء شراكة بين الشعب الأمريكى والعراقي.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين في أعقاب حريق في مستشفى ببغداد كان يعالج مرضى كورونا.

 
ونقل موقع سويس أنفو الإخبارى، أن سوليفان قال في بيان أن الحكومة الأمريكية على اتصال بالمسؤولين العراقيين وعرضت الدعم.
 
وأدى انفجار أسطوانة أكسجين إلى اندلاع حريق في المستشفى مما أودى بحياة 82 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 110 آخرين.
 

وكلفت رئاسة مجلس النواب العراقية، اليوم الأحد، لجنة برلمانية بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 شخصا.

 

 


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