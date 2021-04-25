مساجد لها تاريخ.. مسجد أولاد الزبير أحد الآثار الإسلامية بالغربية.. فيديو وصور

وقال الشيخ السيد أبو عسل مدير إدارة أوقاف زفتى، إن المسجد أسسه أحفاد الزبير ابن العوام الصحابى الجليل عند فتح مصر، وتم تجديده فى العهد الفاطمى وكان علامة تاريخية فى ذلك الوقت ، حيث كان عبارة عن تحفة معمارية نادرة حتي تهالكت اعمدته وأصبح أيل للسقوط فكان لابد من اعادة تجديدة مرةً أخرى.

وأضاف مدير إدارة الأوقاف، أنه فى العهد الحديث قامت جمعية تنمية المجتمع بتجديده وتحديثه على أعلى مستوى وذلك عام 1998م ، وكذلك تم مؤخرا عمل عياده طبية خيرية بأسعار رمزية أعلى مسجد أولاد الزبير، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالى المدينة.