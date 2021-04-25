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وعمره أكثر من 1000 سنة..

مساجد لها تاريخ.. مسجد أولاد الزبير أحد الآثار الإسلامية بالغربية.. فيديو وصور

الأحد، 25 أبريل 2021 06:30 م
مساجد لها تاريخ.. مسجد أولاد الزبير أحد الآثار الإسلامية بالغربية.. فيديو وصور مسجد أولاد الزبير بالغربية أحد الآثار الإسلامية
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من داخل مسجد أولاد الزبير أحد أهم وأقدم المساجد الإسلامية داخل محافظة الغربية ، والذي يقع على ضفاف نهر النيل بمدينة زفتي وعمره أكثر من 1000 سنة.

 
وقال الشيخ السيد أبو عسل مدير إدارة أوقاف زفتى، إن المسجد أسسه أحفاد الزبير ابن العوام الصحابى الجليل عند فتح مصر، وتم تجديده فى العهد الفاطمى وكان علامة تاريخية فى ذلك الوقت ، حيث كان عبارة عن تحفة معمارية نادرة حتي تهالكت اعمدته وأصبح أيل للسقوط فكان لابد من اعادة تجديدة مرةً أخرى.
 
وأضاف مدير إدارة الأوقاف، أنه فى العهد الحديث قامت جمعية تنمية المجتمع بتجديده وتحديثه على أعلى مستوى وذلك عام 1998م ، وكذلك تم مؤخرا عمل عياده طبية خيرية بأسعار رمزية أعلى مسجد أولاد الزبير، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالى المدينة.
 
 
مسجد أولاد الزبير بالغربية أحد الآثار الإسلامية (1)
مسجد أولاد الزبير بالغربية أحد الآثار الإسلامية

 

مسجد أولاد الزبير بالغربية أحد الآثار الإسلامية (2)
مسجد أولاد الزبير بالغربية أحد الآثار الإسلامية

 

مسجد أولاد الزبير بالغربية أحد الآثار الإسلامية (3)
مسجد أولاد الزبير بالغربية أحد الآثار الإسلامية 

 


مسجد اولاد الزبير

زفتي

أقدم المساجد الاسلامية

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الغربية

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