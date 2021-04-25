مدينة الزينية تنتهى من تحويل خط المياه المعارض لخط السيب بنجع جاد الكريم

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من تحويل خط المياه المعارض لخط السيب فى نجع جاد الكريم، وتم تمهيد الطريق استعدادا لاستكمال خط السيب، وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، ورئيس قرية المدامود بحرى كرم ضاحى، وأحملى عبدالرحمن سكرتير القرية.

وفى السياق نفسه ، قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع المخلفات من القرية بواقع 6 أطنان مخلفات وذلك بإشراف رئيس قرية العشى مكى عمر، وغالية احمد حسن سكرتير قرية العشى، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة لسير أعمال المشروعات القومية.

وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم، ومتابعة سير تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، أكد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه يتابع أولاً بأول برفقة يوسف جلال نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال رصف طريق نصرالله _ طراد النيل الأقصر على مسافة 300 متر، وذلك بتنفيذ الشركة الوطنية للطرق ومديرية الطرق والنقل بالأقصر وتحت إشراف المهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز، وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع حشائش الحلف على طريق نصر الله العشى وذلك بمتابعة اشرف سعدالدين مدير المتابعة الميدانية بالمركز، وهدى الطواب شرقاوى رئيس قرية الزينية بحرى، وعلى النادى سكرتير القرية.

كما تجرى مدينة الزينية العمل فى طريق الستين، حيث جارٍ رصف الطريق على مسافة كيلو ونصف، وهو الطريق الرابط بين الطريق الجانبية لخط السكة الحديد ومدخل قرية الزينية بحرى، وهو من ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى.