مدير تموين بكفر الشيخ يستولى على سلع تموينية بنصف مليون جنيه ويبيعها لحسابه

كفر الشيخ_ محمد سليمان

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمى لمحافظة كفرالشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كلف الأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق والأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية ووصولها للمواطنين وعلى ضوء ذلك؛ تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ من إلقاء القبض على تاجر تموين بقلين، بالاشتراك مع مدير التموين بكفرالشيخ لاستيلائهم على سلع تموينية وبيعها فى السوق السوداء.

وأوضح المتحدث الرسمى للمحافظة فى بيان له، أن المعلومات قد توفرت لدى العقيد محمد دومه، رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، بقيام التاجر بالاشتراك مع موظف حالى بالتموين بكفرالشيخ، ومدير إدارة تموين قلين سابقاً، بالاستيلاء على السلع التموينية من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بكفرالشيخ وبيعها بالسوق السوداء وبلغت قيمتها 519 ألف و891 جنيه.

وأشار المتحدث الرسمى للمحافظة، إلى أن مباحث التموين تمكنت من إلقاء القبض على التاجر، وأمام النيابة اعترف بالواقعة والاشتراك مع موظف التموين، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الموظف للتحقيق.