محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نقل مخالفة والتحفظ على لوحات 7 سيارات ملاكى.. صور

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، سحب رخصة سائق سيارة نقل، أثناء قيادته السيارة النقل بميدان عابدين ، بالمخالفة لقرار عدم سير سيارات النقل بشوارع العاصمة نهاراً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، لمتابعة الأعمال الجارية بميدان عابدين ، إضافة لتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الاجرة وعدم الزيادة ،إضافة إلى التزام السائقين ومستقلى السيارات بارتداء الكمامات.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، التحفظ على اللوحات المعدنية لـ 7 سيارات ملاكي، تابعة لأحد معارض السيارات، تقف بطول الشارع متسببة فى عدم السيولة المرورية بشارع المصنع، متعديا صاحبها على الطريق .