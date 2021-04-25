اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نقل مخالفة والتحفظ على لوحات 7 سيارات ملاكى.. صور

الأحد، 25 أبريل 2021 11:36 ص
محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نقل مخالفة والتحفظ على لوحات 7 سيارات ملاكى.. صور محافظ كفر الشيخ والسيارة المضبوطة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، سحب رخصة سائق سيارة نقل، أثناء قيادته السيارة النقل بميدان عابدين ، بالمخالفة لقرار عدم سير سيارات النقل بشوارع العاصمة نهاراً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، لمتابعة الأعمال الجارية بميدان عابدين ، إضافة لتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الاجرة وعدم الزيادة ،إضافة إلى التزام السائقين ومستقلى السيارات بارتداء الكمامات.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، التحفظ على اللوحات المعدنية لـ 7 سيارات ملاكي، تابعة لأحد معارض السيارات، تقف بطول الشارع متسببة فى عدم السيولة المرورية بشارع المصنع، متعديا صاحبها على الطريق .

 

السيارات المخالفة

السيارات المخالفة

 

السيارة المخالفة تسير بشوارع المحافظة نهارا
السيارة المخالفة تسير بشوارع المحافظة نهارا

 

جانب من السيارات المخالفة
جانب من السيارات المخالفة

 

جانب من لعمل بالميدان
جانب من لعمل بالميدان

 

متابعة الاعمال بميدان عابدين
متابعة الاعمال بميدان عابدين

 


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