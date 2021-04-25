محافظ شمال سيناء يفتتح 5 مشروعات بمدينة العريش فى ذكرى التحرير

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت الاحتفالات بمحافظة شمال سيناء ، بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، وقام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، بافتتاح عدد 5 مشروعات بمدينة العريش.

وأكد المحافظ على افتتاح المركز التكنولوجي لمحافظة شمال سيناء ومركز شبكات معلومات المرافق بالعريش ثم توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش باضافة مبنى للبنين ، محطة الغاز فى المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش إلى جانب مطحن الكرام وتفقد المنطقة الحرفية.

وأشار المحافظ إلى أن المركز التكنولوجى للمحافظة أقيم على مساحة 250 مترا مربعا بتكلفة 7 ملايين و 442 ألف جنيها ، حيث يضم المبنى بدروم ودور أرضى ودور أول علوى ، ويحتوى البدروم على ساحة انتظار سيارات تسع 20 سيارة، والدور الاول يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار وغرفة مراقبة ومنطقة خدمات ، بينما يتكون الدور الأول علوى من مكاتب ادارية وقاعتين متعددتا الأغراض ومنطقة خدمات .

وأعلن المحافظ أن انشاء المركز التكنولوجى يأتى فى اطار اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجى ودعم الدولة لمشروع التحول الرقمى الذى سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة الى أن مركز شبكات معلومات المرافق يضم عددًا من المكاتب الإدارية وصالة استقبال للجمهور ومركز نظم معلومات داخلى ، مؤكدًا على تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض ، وأجهزة رصد جوية وأجهزة استقبال أقمار صناعية وأجهزة حاسب آلى ، الى جانب استكمال الهيكل الإدارى من الموظفين .

وأضاف أن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية "تحتية وفوقية " ، ويتم وضعها فى صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط رقمية وورقية ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة .

وأكد على أن المركز سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية بنطاق المحافظة ووضعها على صورة خرائط دقيقة ، بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ومن جهة أخرى قام المحافظ ، ترافقه سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى والمهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام ، توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام باضافة مبنى للبنين بتكلفة مليون و100 ألف جنيها بتبرعات من رجال الأعمال ، وهو على مساحه ١٢ فى ١٤ مترا ويتضمن دور أرضى ودور علوى ، ويستوعب المبنى عدد 25 سريرا .

وقد افتتح المحافظ يرافقه المهنس أحمد محسن مدير المنطقة الحرفية بالعريش وعلاء الدين سمرى مدير عام التموين مطحن الكرام فى المنطقة الحرفية بمدينة العريش ، والذى يتبع الشركة المصرية للاستثمارات ، وذلك بعد رفع كفاءته واعادة تشغيله بطاقة 220 طنا فى اليوم ويقام على مساحة 4250 مترا مربعا ، ويضم ميزان بسكول وقسم استقبال وقسم نظافة وترطيب وصوامع للقمح بطاقة 900 طنا تخزين ، و3 صوامع ترطيب وصوامع تهوية .

ويتكون المطحن من قسم الطحن على مساحة 5 طوابق ، 4 صوامع للدقيق سعة 60 طنا ، صومعة نخالة سعة 35 طنا ومقامة على مسطح 189.11 مترا مربعا ، وباب المنخل يضم عدد 24 شريحة بمساحة 62 فى 57 سنتيمترا للشريحة الواحدة .

وأختتم برنامج اليوم بافتتاح محطة تعبئة الغاز فى المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش ، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها عن طريق شركة الغازات البترولية لاعادة تشغيلها ، حيث أوضح المحافظ أن اعادة تشغيل المحطة لتعبئة وتغيير اسطوانات الغاز يوفر الوقت والجهد الى جانب تخفيض التكلفة وتخفيف العبء عن المواطنين ، مشيرا الى أنها تخدم كل من مراكز ومدن : العريش ورفح والشيخ زويد وبعض مناطق المحافظة حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا .. أى انتاج 52 ألف اسطوانة غاز فى اليوم ، وهى مقامة على مساحة 140 فى 100 مترا ، وتضم عدد 8 موازين .. منها ميزانين تجارى والباقى منزلى .

وأكد المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة كيلو مترا مربعا ، ومخططا لها الامتداد على مساحة 500 ألف مترا كتوسعات مستقبلية ، وأنها مخططا بها 775 قطعة ، منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص واقامة أنشطة ومنتجات حرفية ، كما جارى انشاء عدد 47 ورشة حرفية سيتم افتتاحها فى أكتوبر القادم بعد انشائها وتأهيل الخدمات المطلوبة ورفع كفاءتها من طرق ومرافق متنوعة .

وأضاف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أن احتفالات المحافظة متواصلة بمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة ، مشيرا الى اهتمام القيادة السياسية والدولة بسيناء وأهلها ، وأنه يتم التركيز على مرافق الخدمات والبنية الأساسية لصالح المواطنين ، وأن الخدمات والمرافق توزع على مختلف مناطق المحافظة .

وأعلن أنه سبق افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة ذكرى التحرير والعيد القومى للمحافظة خلال الفترة الماضية ، ومنها افتتاح قصر ثقافة العريش بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب بحضور الدكتور محمود عبد الخالق الفخرانى مساعد وزير الأوقاف .. الى جانب حضور احتفالية جامعة العريش بهذه المناسبة ، وكذا افتتاح جناح جديد فى المنطقة الأزهرية بالعريش، الى جانب ترميم وصيانة مبنى المنطقة ، افتتاح اعادة تأهيل 19 عمارة سكنية فى حى المساعيد بعدد 380 وحدة سكنية ، وافتتاح سوق الجملة المطور غرب العريش ، ولا تزال هناك العديد من المشروعات الجديدة والجارية لخدمة أهالى سيناء .

حضر الافتتاحات كل من المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء ، المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان ، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة ،وعدد من رموز ومشايخ المحافظة .