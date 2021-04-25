محافظ دمياط تشدد على غلق مراكز الدروس الخصوصية لمجابهة موجة كورونا الثالثة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام.

وأصدرت "المحافظ" عددا من التوجيهات الخاصة بإدارة أزمة كورونا لمجابهة الموجة الثالثة من انتشار الفيروس، إذ شددت على شن حملات مكثفة على المطاعم والكافيتريات والمقاهى بكافة المناطق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامة الواقية ورصد اية مخالفات للقرارات التى اصدرتها الدولة فى هذا الشأن، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وتوقيع الغرامات الفورية وغلق المنشآت المخالفة فورًا، كما شددت "المحافظ" أيضاً على تكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وفض أى تجمعات أو سرادقات.

وفى هذا الصدد، ناشدت "محافظ دمياط" المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية واتباع جميع التعليمات، وترك مسافات آمنة حفاظاً على سلامتهم.

وعلى جانب آخر، وجهت الدكتورة "الدكتورة منال عوض" بتنفيذ حملات بشكل دورى للارتقاء بمنظومة النظافة العامة بكافة المناطق، ومكافحة الحشرات، كما أكدت على دفع عجلة العمل بكافة الملفات وكذا عمل الامانات الفنية المختصة بفحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مشددة على التصدى الحاسم مع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وكذا المتابعة الدورية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال وفقاً للمخططات والجداول الزمنية المحددة، كما أمرت بسرعة إعداد التصور الخاص برفع كفاءة الشوارع بجميع المدن يتضمن اسم الشارع الواقع عليه الاختيار وما يتطلبه من أعمال لتنسيقه بشكل حضارى وجمالى، تمهيدًا لعرضه على إدارة التخطيط العمرانى والبدء فى التنفيذ.

كما التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأحد، مع حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من الصناع بمدينة دمياط للأثاث المتعاقدين بمبادرة فرش وحدات مشروع بشائر الخير ٥ بمحافظة الإسكندرية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بآليات استكمال خطوات تمويل الصناع والذى يتم من خلال جهاز تنمية المشروعات، كما ناقشت "المحافظ" كافة المشكلات المطروحة فى هذا الخصوص، واستمعت إلى مطالب الصناع وما يواجهونه من معوقات، حيث بحثت جميع المقترحات لإزالة هذه المعوقات حتى يتسنى لهم مواصلة اعمالهم من تدبير الخامات وتسليم المنتجات اللازمة لفرش الوحدات طبقاً للاتفاقيات الخاصة بالمبادرة.

فيما وقد أكدت "محافظ دمياط "أنه سيتم وضع حل نهائى لهذه المشاكل خلال الأيام القليلة القادمة، منوهة إلى أن المحافظة وأجهزة الدولة حريصة كل الحرص على دعم الصناع بالمدينة، وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، من خلال إشراكهم بالعديد من المبادرات وتخصيص فرش وحدات سكنية بالمشروعات التى تنفذها الدولة لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة سعى المحافظة لاستكمال سلسلة التعاون مع الأجهزة المختلفة فى هذا الشأن.