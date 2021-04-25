اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يقرر تأجيل امتحانات النقل لشهر أبريل إلى بعد إجازة عيد الفطر

الأحد، 25 أبريل 2021 01:18 م
محافظ بورسعيد يقرر تأجيل امتحانات النقل لشهر أبريل إلى بعد إجازة عيد الفطر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تأجيل امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل بجميع مدارس المحافظة لطلاب التعليم الأساسى والثانوى إلى بعد إجازة عيد الفطر "ابتدائى _ إعدادى _ ثانوي"، وذلك فى إطار التطبيق للإجراءات الاحترازية فى هذه الفترة التى تشهد ارتفاع فى نسبة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وللحفاظ على صحة وحياة أبنائنا الطلاب.

وجدد المحافظ، مناشدة أهالى بورسعيد، ضرورة التحلى بأقصى درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تشهد ذروة الموجة الثالثة من كورونا والحفاظ على مسافات التباعد فى الأماكن العامة وارتداء الكمامات ومساعدة الأجهزة التنفيذية فى توفير أجواء أمنه لأبناء بورسعيد بعيدا عن مخاطر الإصابة.


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