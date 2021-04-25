محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الصناعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

بورسعيد محمد فرج

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة آخر مستجدات سير العمل بكلا من مدينة بورفؤاد و المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس مدينة بورفؤاد عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بورفؤاد ومعدلات التنفيذ الحالية، مطمنئا على سير العمل بديوان عام مدينة بورفؤاد وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

كما استمع محافظ بورسعيد لآخر تطورات سير العمل بالمشروعات الصناعية جنوب بورسعيد، مشددا على أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالشركات الصناعية و متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة العاملين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للمشروعات الصناعية بما يساهم فى دعم الصناعة بالمحافظة.