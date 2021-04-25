محافظ بورسعيد في ذكرى إنشائها: مدينتنا قاطرة للتنمية بفضل الرئيس السيسي

بورسعيد - محمد فرج

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة الي أبناء المحافظة بمناسبة الذكري 162 لإنشاء المدينة والذي يوافق 25 أبريل 1859 م.

وأكد المحافظ أن المدينة رغم حداثة عمرها، فإنها ولدت مدينة عملاقة، وتم تصنيفها من بين المدن العالمية التي يشار إليها بالبنان، لما شهدته من أحداث هامة على مدى تاريخها، ولكن يبقي الرمز الأهم في تاريخها أنها أصبحت مدينة النضال والبسالة، ليصبح اسم بورسعيد الباسلة تعبير مشترك لا ينفصل عن بعضه كما تواصل بورسعيد في العصر الحديث ريادتها بعد ان أصبحت في الوقت الحاضر قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر بتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وذكر المحافظ: لايمكن أن ننسى على مدار عمر المدينة الرموز والقيادات التي قدمتها بورسعيد في مختلف المجالات وعلينا أن نعمل جميعا علي الحفاظ علي هذا التاريخ المجيد ومضاعفة الجهد ليظل اسم بورسعيد مسجلا بحروف من نور في تاريخ الإنسانية جمعاء.