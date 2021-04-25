محافظ بورسعيد: إجراء امتحانات صفوف النقل وفقاً للجدول الزمنى للتربية والتعليم

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، إجراء امتحانات صفوف النقل، وفقاً للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ غداً بجميع المدارس، وذلك بعد إعلانه فى بيان رسمى عن تأجيلها لما بعد إجازة عيد الفطر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بيانا للمحافظ قالت فيه "قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تأجيل امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل بجميع مدارس المحافظة لطلاب التعليم الأساسى والثانوى إلى بعد إجازة عيد الفطر ( ابتدائى _ اعدادى _ ثانوي)، وذلك فى إطار التطبيق للإجراءات الاحترازية فى هذه الفترة التى تشهد ارتفاعا فى نسبة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وللحفاظ على صحة وحياة أبنائنا الطلاب.

وجدد المحافظ، مناشدة أهالى بورسعيد، ضرورة التحلى بأقصى درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تشهد ذروة الموجه الثالثة من كورونا والحفاظ على مسافات التباعد فى الأماكن العامة وارتداء الكمامات ومساعدة الأجهزة التنفيذية فى توفير أجواء أمنه لأبناء بورسعيد بعيدا عن مخاطر الإصابة".

وأكدت المحافظة بعدها بدقائق فى بيان رسمى آخر، أنها تؤكد إجراء الامتحانات لشهر أبريل فى موعدها المحدد ونهايتها تكون نهاية العام الدراسي.