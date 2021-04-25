محافظ المنيا يوجه ببدء الطرح لإنشاء محطة صرف معالج صناعى بمنطقة وادى بعثران

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، موقع برك الأكسدة بالمنطقة الصناعية، حيث تابع المحافظ أعمال الإصلاح والمعالجة لأحد الأجزاء المنهارة، كما كلف المحافظ باستمرار أعمال الإصلاح لكافة الأعطال من خلال إنشاء عدد من السدود والحواجز.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والمهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية.

كما وجه محافظ المنيا، بالبدء فى إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعى بمنطقة وادى بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها فى زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الأكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.