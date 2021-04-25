محافظ المنيا يوجه ببدء الطرح لإنشاء محطة صرف معالج صناعى بمنطقة وادى بعثران

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، موقع برك الأكسدة بالمنطقة الصناعية، حيث تابع المحافظ أعمال الإصلاح والمعالجة لأحد الأجزاء المنهارة، كما كلف المحافظ باستمرار أعمال الإصلاح لكافة الأعطال من خلال إنشاء عدد من السدود والحواجز.
جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والمهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية.
كما وجه محافظ المنيا، بالبدء فى إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعى بمنطقة وادى بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها فى زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الأكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.
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