محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات ميت خلف وشبين الكوم التعليمى ويكافئ العاملين بـ50 ألف جنية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مستشفى شبين الكوم التعليمى وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وكذا التأكد من توافر المستلزمات الطبية ومنظومة الأكسجين بالمستشفى، رافقة نائبة محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام ومدير المستشفى التعليمى.

حيث تفقد المحافظ، بعض أقسام المستشفي التعليمى وغرف العمليات وغرفة جهاز الأشعة المقطعية بمبنى الطوارئ الجديد وتانكات الأكسجين، كما تفقد مصابى كورونا للإطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من مرور أطقم الأطباء والتمريض لمتابعة حالتهم الصحية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، واستمع المحافظ من مدير المستشفي عن إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الإشتباة والمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا بأن زيارته تأتى فى إطار بعث رسالة طمأنينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أى ظروف طارئة .

حيث وجه محافظ المنوفية، مدير المستشفى التعليمى بضرورة تنظيم عمل الأمن والزيارات بالمستشفى، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للمرضي لتلقي العلاج ولإتاحة الفرصة أمام الأطقم الطبية لتأدية عملهم علي الوجه الأمثل، كما وجه رئيس المدينة بإنارة السور الأمامى للمستشفى التعليمى، مشيرا الى جاهزية جميع مستشفيات المحافظة لإستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مؤكدا على أن الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد مطمئن.

كما تفقد محافظ المنوفية، مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بميت خلف بشبين الكوم، وأطمئن من مدير المستشفى على الوضع الصحي لمصابى فيروس كورونا، وكذا متابعة تقديم أوجه الرعاية الصحية وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم، محمد موسى، نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الحميات .

حيث تفقد المحافظ، تجهيزات جهاز الأشعة المقطعية الجديد، وأكد مدير المستشفى بأنه سيتم الإنتهاء منه خلال أسبوع ، حيث تم التعاقد على شراء جهاز الأشعة المقطعية الجديد وأجهزة السى تى ضمن 100 مليون جنية الدعم المالى المقدم للقطاع الطبى خلال أزمة كورونا، كما تفقد منظومة الأكسجين بالمستشفي واستمع إلى آلية عمل تانك الأكسجين، وعدد اسطوانات الأكسجين المتوفرة بالمستشفى، والتأكد من وجودها بكميات كافية وعدم وجود عجز بها.

وقرر محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية قدرها (50) ألف جنيه للعاملين بالمستشفى والأطقم الطبيه بأقسام العزل ومصابى كورونا، تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرص على زيارة عدد من مصابى فيروس كورونا وإطمئن على حالتهم الصحية وقدم الدعم النفسى لهم، موجها الشكر لمدير المستشفى على مستوى النظافة والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا بأن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا فى تقديم الدعم الكامل لمساعدتهم بكافة الإمكانيات المتاحة للعبور إلى بر الأمان .

وأجري محافظ المنوفية، جولة ميدانية ليلية بمدينة شبين الكوم بدأت الجولة في تمام الساعة العاشرة مساءً واستمرت حتي الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع، وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه مدير مديرية الطرق، ورئيس حي غرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة .

وتفقد المحافظ بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع غزل شبين الكوم، وشدد علي إزالة الأرصفة القديمة وإنشاء بلدورات مضيئة وزراعة أعمدة ديكورية بالشارع والعمل علي توسعة الطريق باعتباره شارع هام وحيوي ولاضفاء مظهراً جمالياً بالعاصمة، مشدداً علي الشركة المنفذة ببذل المزيد من الجهد والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال .

كما تفقد المحافظ ، الأعمال التجهيزية للرصف بشارع بشاير الخير بحي غرب شبين الكوم، حيث تابع المحافظ أعمال تسوية الهراس والجليدر استعداداً لأعمال الرصف بالشارع، حيث تم تقليل مساحة الجزيرة الوسطي بناءً علي تعليمات المحافظ لعمل توسعة بالشارع، موجهاً رئيس الحي بضرورة إنشاء يافطة إرشادية توضح للمواطنين أعمال التطوير، التي تتم بالشارع حفاظاً علي سلامتهم، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عمارات الشرطة، وتابع أعمال تجهيز رش طبقة التشريب mc ، مطالبا الشركة المنفذة بضرورة إنهاء أعمال التطوير بشارع بشاير الخير و شارع عمارات الشرطة خلال أسبوع .

فيما تابع محافظ المنوفية، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المرور القديم و المتفرعات من شارع طلعت حرب ( أسفلت + بلاط إنترلوك ) بحري، حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بالمنطقة، وكذا تركيب بلاط الانترلوك بشارع حليمة المتفرع من شارع طلعت حرب، وكلف رئيس الحي بضرورة تشجير وتجميل منطقة محيطة بعمارات المرور القديم، بالتنسيق مع إدارة الحدائق لإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة وذلك بناءً علي شكوي أحد المواطنين .

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير مدخل مدينة شبين الكوم من ناحية شبراباص ، حيث جاري رفع وإزالة الأكشاك القديمة وسيتم وضع أكشاك بديلة نموذجية بالمنطقة وتسليمها لأصحابها لإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة، كما سيتم توسعة الطريق وعمل بلدورات وأرصفة جديدة وزراعة أعمدة ديكورية بالشارع، وذلك ضمن رفع كفاءة شوارع العاصمة ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ علي الصحة العامة، مشدداً علي ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال، كما وجه المحافظ رئيس حي غرب والمستشار الهندسي بضرورة إنارة شارع المطحن علي الجانبين، وكذا دهان سور المطحن لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمدينة .

وفى ذات السياق، وتأكيدا على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، تابع محافظ المنوفية مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالعزبة الغربية وقبلي بحي غرب شبين الكوم، تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع دنشواي ومتفرعاته بالعزبة الغربية، وتفقد نموذج للأعمدة الديكورية، والتي سيتم تركيبها ضمن أعمال التطوير بشارع دنشواي، مشدداً علي الشركة المنفذة بضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال تيسيراً علي المواطنين، كما تابع المحافظ أعمال فرد السن بمدخل العزبة إتجاه عمارات السوق القديم، وكذا الأعمال التجهيزية لرش طبقة التشريب mc، بعدد من متفرعات شارع دنشواي، كما تابع المحافظ أعمال فرد السن وتوسعة الطريق الدائري الجديد بدءً من شارع جمال عبد الناصر مروراً بمزلقان العبد إنتهاءً بطريق منوف الجديد، وذلك لإحداث سيولة مرورية بمدينة شبين الكوم وخلق محاور مرورية جديدة .

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير شارع عاصم حما بحي شرق شبين الكوم، وتابع أعمال تكسير الأرصفة، بالإضافة الي رفع مخلفات الشارع، وشدد علي رئيس الحي بضرورة تكثيف الأعمال وإنشاء بلدورات وأرصفة جديدة وزراعة أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر حضاري بالشارع، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل ميت خلف والتي تتم علي الصرف المغطي.

وفي نهاية جولته أكد محافظ المنوفية، حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ، مناشداً الأهالي مراعاة أعمال التطوير، التي تتم بالبنية التحتية من تغيير شبكات مياه متهالكة ورصف طرق داخلية وغيرها من أعمال التطوير، مما يستغرق مدد زمنية في التنفيذ، ولكن نشدد دائماً بسرعة إنهاء الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تأتى تلك الجولة، في إطار سلسلة جوالات محافظ المنوفية المستمرة لمتابعة كافة الأعمال التي تتم على أرض الواقع بمراكز ومدن المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.



اجهزة الاشعة والمعدات الطبية (2)



محافظ المنوفية ومناقشة مع الطاقم الطبى



محافظ المنوفية يتفقد المرضى فى المستشفى



محافظ المنوفية يتفقد حالة المصابين



محافظ المنوفية يعاين معدات المستشفيات



اجهزة الاشعة والمعدات الطبية (1)



اجهزة الاشعة والمعدات الطبية (2)



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