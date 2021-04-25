محافظ القليوبية يتابع المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة فتح المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي، يرافقه الدكتورة امنية خليفة مدير المستشفى، حيث بدأ بتفقد مبني الطوارئ.

واشتملت الجولة على تفقد غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة، حيث إنه تم تشغيل جميع الأقسام من يوم الأحد الماضي علما بأن المبني بقوة 22 سرير استقبال و15 سرير عناية و 58 سرير إقامة طوارئ، و10 غرف عمليات، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية والتى تضم تخصصات القسطرة القلبية ومناظير جهاز هضمى والجراحات التخصصية مثل المخ والأعصاب وجراحة قلب وصدر خلال هذا العام.

وأشاد المحافظ، بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، حيث تم تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سرير.

كما تفقد الهجان، مستشفى حميات بنها لمتابعة سير العمل بعد تشغيل شبكة الغازات بالمستشفي مع الانتهاء من أعمال تطوير قسم العناية المركزة والتي تستوعب 25 سرير عناية مع توفير أجهزة التنفس الصناعي.

واطمأن المحافظ، على انتظام العمل بالمستشفى، وتواجد الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال ومنها رصف مدخل المستشفي بالانترلوك، وخلال الجولة شدد على رفع الاشغالات والقمامة بشارع المرور كما وجه بسحب رخص سيارات الأجرة التي تشكل مواقف عشوائية بشارع فريد ندا.

وفى إطار متابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا توجه الهجان بشكل مفاجئ إلى موقف سيارات الأجرة بمدينة بنها.

ولاحظ المحافظ، تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون ارتداء الكمامة، وعلى الفور كلف الأجهزة الأمنية بتحرير 10محاضر، وتوقيع غرامات فورية على المخالفين، كما شدد على أنه لا تهاون في هذه الإجراءات، وسيتم المرور على المواقف وأماكن التجمعات، من خلال حملات مكثفة بشكل يومي

وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير، وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين

وخلال الجوله لاحظ المحافظ وجود كشك مخالف بالدور الثاني بالموقف وعلي الفور وجه المحافظ بإزالته واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإعادة الانضباط بالموقف.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد ميداني وابور الثلج وكاميليا حيث وجه بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع الاشغالات بهما والتي يتضرر منها المواطنون، مؤكدا أنه تم التنسيق لحملة مكبرة لإزالة الاشغالات والمخالفات بالمدينة.