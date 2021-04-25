محافظ القليوبية: ضبط 200 شيشة وغلق 15 مقهى وتحرير 173 محضر كمامة

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء أمس السبت، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بنها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بنها وشرطة المرافق، لتطهير شوارع المدينة من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تمت إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص.

وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قام الهجان بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 20 شيشة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقهى، كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ، معرض سيارات يقوم بافتراش سيارات ودراجات علي حرم الطريق الزراعى وذلك بدون ترخيص أمام مصنع توشيبا العربي، وعلي الفور وجه المحافظ برفع الإشغالات وتحرير محضر لديه، وعلى هذا النحو فقد قامت جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة مساء امس السبت، أسفرت عن ضبط 200 شيشة، وتحرير 173 محضر عدم ارتداء كمامة، وغلق 15 مقهي وبذلك يصبح إجمالى المخالفات على مدار الثلاث أيام الماضية، ضبط حوالي 700 شيشة وتحرير 353 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.