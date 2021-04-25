محافظ الشرقية ينفى أى زيادة فى تعريفة الأجرة بعد ارتفاع أسعار الوقود

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، مؤكداً أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعى والسرفيس داخل المحافظة.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

شدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتأكد من إلتزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الموجه الثالثة من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت اللجان المشكلة بمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة للإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والاجرة المقررة والأرقام المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين (0552315974 – 0552303693 – 16528.