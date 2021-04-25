محافظة القاهرة توزع وجبات إفطار على أهالى بطن البقرة بعد نقلهم للأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

وزعت محافظة القاهرة أكثر من 100 وجبة إفطار ساخنة ومياه معدنية ومشروبات رمضانية على المواطنين الذين تم نقلهم اليوم من بطن البقرة إلى الأسمرات لوصولهم قبل موعد الإفطار بوقت قصير لا يسمح لهم بإعداد وجباتهم الخاصة.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية منذ الخميس الماضى ويتم نقل قاطنيها تباعًا إلى مدينة الاسمرات.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية لإزالة ٧٣٠ عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأشار محافظ القاهرة أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إخلاء 43 عقار بالمنطقة حتى الآن مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ).

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.