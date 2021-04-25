محافظة القاهرة تنقل سكان منطقة بطن البقرة لوحدات سكنية مجهزة بالأسمرات

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية لإزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء 43 عقارا بالمنطقة حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل المواطنون إليها مجهزة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .

واشار المحافظ، إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها .