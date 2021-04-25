مجموعات إرهابية تقصف 8 قرى بالصواريخ والمدفعية شمال غرب الحسكة بسوريا

دمشق (أ ش أ)

قصفت مجموعات إرهابية 8 قرى ناحية تل تمر بالصواريخ والمدفعية شمال غرب مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

ونقل التلفزيون السورى اليوم الأحد، عن مصادر أن عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية أطلقتها مجموعات إرهابية مرتبطة القوات التركية سقطت على منازل الأهالى ومزارعهم في قرى الكوزلية والأربعين والعبوش ودردارة وتل طويل وأم الكيف وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الشمالى والغربى"، مشيرة إلى وقوع خسائر مادية فى منازل الأهالى ومزروعاتهم.

وكان المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أعلن أن المسلحين فى منطقة وقف التصعيد فى إدلب شمال غربى سوريا، يخططون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية واتهام القوات الحكومية السورية بها.

وقال نائب مدير المركز الروسى للمصالحة اللواء البحرى ألكسندر كاربوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن هناك معلومات حول قيام إرهابيين من "هيئة تحرير الشام" بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما.

وأضاف أنه تم رصد زيادة فى نشاط "الخوذ البيض" فى المنطقة.

وتابع: إن الإرهابيين يخططون لاستخدام المعلومات حول ضحايا استفزازاتهم لتشويه سمعة الحكومة السورية.

وأشار إلى أن الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتى على خلفية تبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا فى المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.

وأضاف أن المركز الروسى "يدعو قادة الزمر المسلحة للامتناع عن الاستفزازات المسلحة".