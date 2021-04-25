اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس القضاء الأعلى العراقى يقرر توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب

الأحد، 25 أبريل 2021 04:23 م
مجلس القضاء الأعلى العراقى يقرر توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب مستشفى ابن الخطيب فى بغداد
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب الذي شهد انفجار عبوات أوكسجين الليلة الماضية.

 

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان صحفي، أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء أمس".

 

وأضاف، أن "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى إلى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".

 

وأشار البيان إلى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

 

وكلفت رئاسة مجلس النواب العراقية، اليوم الأحد، لجنة برلمانية بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 شخصا.

 

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

 

 


العراق

اخبار العراق

مجلس القضاء الأعلى العراقى

الصحه العراقيه

مستشفى ابن الخطيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة