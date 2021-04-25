كيف يمكنك أداء التمارين الرياضية أثناء ارتداء الكمامة القماش؟

كتبت ميرفت رشاد

يقول الباحثون إن أقنعة الوجه القماشية يمكن أن تجعل ممارسة الرياضة أكثر صعوبة لأنها قد تؤثر على التنفس، بحسب دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

ووجد الباحثون أن ارتداء قناع وجه من القماش أثناء الجري بقوة على جهاز المشي كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 14% في وقت التمرين وانخفاض بنسبة 29 % في VO2 كحد أقصى من كمية الأكسجين التي يستخدمها الجسم أثناء التمرين.

وأبلغ المشاركون عن شعورهم بضيق في التنفس وخوف من الأماكن المغلقة في شدة التمرين أثناء ارتداء قناع وجه من القماش.

وأوصت الدراسة المدربين والرياضيين بإعادة النظر في تعديل وتيرة وشدة ووقت ونوع التمرين عند ارتداء قناع وجه من القماش.

وبحسب ما ذكره موقع Healthline بدلاً من القفز مباشرة إلى الأنشطة القوية أثناء ارتداء قناع، ابدأ ببطء وتدريجيًا، الفكرة هي أن هذا سيمنحك فرصة للتأقلم تدريجيًا مع تمارين أكثر كثافة، ولكن لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، ولا تتوقف عن ارتداء الكمامة.

احرص على التحمل أكثر من الشدة

عندما تعتاد على ارتداء القناع، ستتمكن بشكل طبيعي من زيادة وتيرة تمريناتك، في الوقت الحالي، حوّل هدفك نحو التحمل على سبيل المثال، الجري لمسافة أطول، بدلاً من التركيز على السرعة.

وتابع: "من الممارسات الجيدة أيضًا أن تأخذ فترات راحة أطول قليلاً بين التكرارات أو المجموعات أكثر مما تفعل عادةً إذا لم تكن ترتدي قناعًا".

وإليك النصائح التالية في حالة الشعور بتوعك

أوقف نشاطك على الفور.

ابعد نفسك عن الزحام حتى تتمكن من إزالة قناعك بأمان.

التقط انفاسك.

يجب التوقف عن ممارسة الرياضة في حالة:

الدوخة

الدوار

صداع الرأس

ألم الصدر

ضيق التنفس