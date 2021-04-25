كنت ضابطا..نقاشون قتلوا أم وطفليها..والتليفزيون يعرض اقتيادهم للإعدام (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

خلال الحلقة الثالثة عشر من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يروي اللواء خالد يحي، مدير أمن الشرقية السابق، تفاصيل الجريمة البشعة التي دارت أحداثها بمدينة نصر، خلال عمله ضابطا بمديرية أمن القاهرة.





قال يحي أن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل واثنين من أطفالها داخل شقتهم بمدينة نصر، فتم الانتقال لمسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الأم بالمطبخ، وطفليها أحدهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والطفلة الأخرى تبلغ من العمر ما يقرب من سنة، تم العثور على جثتيهما بغرفة نومهما.

أضاف يحي أن زوج المجني عليها اكتشف الجريمة عقب عودته من العمل، وعقب الاستماع لأقوال الأطراف المختلفة وإجراء التحريات، تبين أن عمال النقاشة الذين أجروا أعمال النقاشة وتشطيب الشقة، وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، حيث فوجيء الزوج قبل أيام من الجريمة، بحضور المتهمين، وادعوا أنهم حضروا لاستكمال أعمال تشطيب الشقة، فاعتذر لهم الزوج، وأكد لهم أن الشقة مكتملة التشطيب، ليعود الجناة مرة أخرى منتهزين تواجد الزوج في عمله، وأوهموا المجني عليها أنهم يرغبون في إجراء بعض التشطيبات الخاصة بنقاشة الشقة، فسمحت لهم الضحية بالدخول، وخلال إعدادها الشاي لهم بالمطبخ، هاجمها الجناة وأنهوا حياتها، ثم قتلوا الطفلين بغرفتهما، واستولوا على بعض المتعلقات وفروا هاربين.

وقال يحي إنه تم كشف هوية المتهمين، وتحديد أماكن هروبهم، وتم القبض عليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة، ليصدر حكم قضائي بالإعدام شنقا ضدهم، بعد عدة أشهر فقط من الجريمة، وتم إذاعة مشهد اقتياد الجناة لتنفيذ الحكم بحقهم في التلفزيون المصرين ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه، ارتكاب الجرائم.