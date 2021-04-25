كرم بنات الإسماعيلية..مطبخ الخير يوزع وجبات لغير القادرين طوال العام (فيديو)

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من "مطبخ الخير"، بمدينة الإسماعيلية، والذى يقوم على تنفيذه مجموعة من بنات الإسماعيلية، محبى عمل الخير، حيث يستمر عمل المطبخ على مدار 8 سنوات متواصلة، يقدم وجبات طازجة لغير القادرين، خاصة خلال شهر رمضان.

تقول إيمى موسى، إحدى أعضاء فريق عمل "مطبخ الخير": فكرة المطبخ بدأت منذ 6 سنوات من خلال مائدة تم إعدادها لإفطار الصائمين في رمضان، لكن بسبب أزمة كورونا، تم استبدال المائدة بمطبخ الخير، ويتم توزيع وجبات الإفطار على غير القادرين حتى منازلهم من خلال شباب بيساعدنا في توزيع الوجبات على المنازل.

تضيف إيمى موسى، أن فكرة "مطبخ الخير"، قائمة علي الجهود الذاتية وبدعم من البنات أعضاء فريق العمل وبدعم ومشاركة من بعض المواطنين، ويتم العمل داخل المطبخ منذ صباح اليوم، ونبدأ اليوم بتحديد نوع الأكل الذى سوف نقوم بتجيهزه، وعلى الساعة 2 ظهرًا نكون قد أنتيهنا من إعداد الوجبات، ثم نبدأ فى تجيهز الوجبات وتغليفها، ويبدأ الشباب المتطوعين من سائقى الدليفري، ويبدأ توزيع الوجبات على غير القادرين وكبار السن، فى منازلهم.

وأكدت، إيمى موسى، أن مجموعة العمل، تقوم بعدة أنشطة خيرية داخل الإسماعيلية منها توزيع شنطة رمضان، وتجهيز عرائس، وإجراء عمليات وتوفير العلاج لغير القادرين، وملابس العيد للأيتام، مشيرًا إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا، تم إنشاء جروب على "الفيس بوك"، اتحاد جروبات الخير"، وتم شراء 40 أسطوانة أكسجين، وتم عمل التعاون مع أطباء كورونا، لتحويل الحالات الغير قادرة على شراء علاج كورونا، نقوم بصرف العلاج لهم.

وتقول راندا القفاص، أحدى أعضاء فريق مطبخ الخير، إن نشاطنا لا يتوقف فى توفير وجبات فقط، بل نقوم بتقديم الدعم للغير قادرين على العلاج، بالإضافة إلى أنها تتطوعت لغسل المتوفين بكورونا من النساء وتوفير الكفن بالمجان، وتذهب لتغسيل المتوفين بكورونا من أى مكان وأى وقت.

ويضم فريق عمل "مطبخ الخير"، بالإسماعيلية، إيمي موسى، وأمنية عامر، ورندا القفاص، بالإضافة إلى متطوعين وهم "منار مصطفى، ورشا السيد ، وحنان عبد الحميد، وزينب محمد، وسماح صبري، وعبدالله أحمد، وأحمد السيد، وفاطمه غازي".