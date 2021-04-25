كامالا هاريس: سنقدم دعم وإمدادات إضافية سريعة للهند لمواجهة تفشى كورونا المقلق

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، عمل الإدارة الامريكية مع الحكومة الهندية لتقديم إمدادات إضافية لمواجهة الموجة الأعنف في الهند وسط أشكال جديدة للفيروس في سلالات أكثر انتشار وعدوى وفتكا، مفيدة بأن الولايات المتحدة ستقدم إمدادات إضافية سريعة للهند لمواجهة التفشي المقلق لكورونا في الولايات الهندية.

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع الحكومة الهندية لنشر دعم وإمدادات إضافية بسرعة أثناء تفشي COVID-19 المقلق، بينما نقدم المساعدة ، نصلي من أجل شعب الهند - بما في ذلك عمال الرعاية الصحية الشجعان".



كامالا هاريس على تويتر

وتعاني الهند، من انتشار سريع ومخيف لفيروس كورونا في موجه هي الأعنف وسط أشكال جديدة للفيروس في سلالات أكثر انتشار وعدوى وفتكا، ووفقا للتقارير الصحية من المقرر أن تؤدي الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى مقتل 5700 شخص يوميًا في الهند، وسط معاناه شديدة بالمستشفيات نتيجة لإرتفاع الأعداد وسط نقص الأكسجين.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر عالم الفيروسات الهندى شهيد جميل، مسئول متابعة التعامل مع كورونا بالسلطات الصحية فى الهند، أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة موجة كورونا الثانية على الرغم من الحالات التاريخية، وقال إن النماذج تشير إلى أنه قد يكون هناك 500 ألف إصابة في اليوم في نهاية الأسبوع الأول من مايو، وسجلت الهند 346786 حالة إصابة أمس السبت، وهو أعلى إجمالي عالمي في يوم واحد حتى الآن، و 2624 حالة وفاة أخرى.

ويخشى المسعفون، من أن الإصابات بفيروس كورونا في الهند قد ترتفع إلى 500 ألف يوميًا قبل أن تصل الدولة المنكوبة بالفيروس إلى ذروة الموجة الثانية، وتم تهديد أولئك الذين يؤخرون توصيل الأكسجين إلى نيودلهي اليوم بعقوبة الإعدام.