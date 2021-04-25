قطار المحاكمات.. جلسة داعش حلوان ومطالبة الفنان شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين

كتب إيهاب المهندس ـ أحمد حسنى

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها نظر دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه، ونظر محاكمة المتهمين بخلية داعش حلوان، ومحاكمة متهمين بخلية داعش المرج.

دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى التي تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض قدره 5 ملايين جنيه بسبب "مسلسل 100 وش"، لجلسة 25 أبريل الجارى.

محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، مكا وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش السلام"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، محاكمة متهمين بتكوين خلية تتبع داعش فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.