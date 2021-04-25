فاكرينهم مش ناسينهم.. والدة الشهيد هشام شتا: فرحانة عشان ربنا اصطفاه (فيديو)

كتب عبد الله محمود

ابنى حبيبى يا نور عينى بيضربوا بيك المثل.. "وراء كل شهيد أم عظيمة"، فالأم هى التى ربت وهى التى علمت وهى التى غرست روح الوطنية والانتماء فى كل شهيد من شهداء الوطن، خاصة شهدائنا الذين ضحوا بالغالى والنفيس، وقدموا أرواحهم الطاهرة فداء لمصر وشعبها فى الآونة الأخيرة، وفى ظل الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية، تشابهت قصصهم جميعا فلا أحد إلا وشهد لهم بالأدب والاحترام وحب الوطن والتصارع إلى التضحية والفداء من أجل وطنهم مصر، ومع حلول شهر رمضان المعظم يجب أن نتذكر هؤلاء الشهداء وأيضا نتذكر الأم التى صنعت هذا الشهيد.

ويستعرض "اليوم السابع" ذكريات أمهات وأسر 30 شهيدا من شهداء الواجب الوطنى خلال شهر رمضان المبارك، تخليدا لذكراهم وتكريما لأسرهم.

" أنا فرحانه ليه؟ عشان ربنا اصطفاه واختاره من الشهداء، وأكيد هو في مكان أفضل من الدنيا، وبحس بيه عايش وسطنا لسه بروحه الطيبة وسيرة العطرة "، بهذه الكلمات بدأت والدة النقيب هشام شتا شهيد أحداث قسم كرداسة، الذى استشهد خلال أحداث محاصرة قسم كرداسة من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ابان فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأضافت والدة الشهيد، أنها علمت بخبر استشهاد نجلها من خلال التليفزيون يوم أحداث محاصرة العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لقسم شرطة كرداسة، موضحة أنها رأت صورة أبنها الشهيد على شاشة التلفزيون كأول شهيد سقط في هذه الأحداث، لافتة إلى أنها تلقت خبر استشهاد أبنها بكل صبر من المولى عز وجل، مشيرة إلى أن تماسكها هذا نابع من ايمانها بالقضية التي من أجلها استشهد نجلها في سبيلها وأنه ضحى بنفسه دفاعا عن الأرض والعرض كما أخبرنا النبى الكريم أن من مات دونهما فهو شهيد بإذن الله.

وأوضحت والدة الشهيد أن أخر رمضان قبل استشهاد نجلها كان دائم التواجد معهم في المنزل، مضيفة أن نجلها كان يترك منزل الزوجية ويأتي إلى منزلهم ليفطر معها ومع والده، لافتة إلى أنه كأنه كان شاعر بما سيحدث له وأنه قرر أن يخصص وقته الأخير في الدنيا لأبيه وأمه حتى يكونا أخر من يراه قبل رحيله إلى مثواه الأخير.

ووجهت والدة الشهيد رسالة له متمنية أن يكون ما هو فيه الأن عند ربه أفضل من الدنيا وما فيها جزاء ما صبر وضحى به من أجل حماية الأرض والعرض، كما أثنت على كل التضحيات التي قدمها جميع الشهداء من أجل أمان واستقرار مصر من المخطط الذى كان محاك لها من قبل اعدائها الداخليين قبل الأعداء الخارجيين.

ووجهت والدة الشهيد أيضا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرته فيها على اهتمامه البالغ بأسر الشهداء كافة، وعلى متابعته المستمرة لهم والعمل على التواصل معهم بصفة مستمرة وتكريمهم اعترافا منه بالدور الوطنى الذى قام به أبناؤهم الشهداء دفاعا عن أرض وتراب هذا الوطن.