ومن جانبه، أكد مصدر بوزارة الصحة اليونانية لم يكشف عن هويته أن هذه هى الحالة الأولى للسلالة الهندية فى اليونان.

يذكر أن اليونان أعلنت الأربعاء الماضى تسجيل 86 حالة وفاة و3015 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وكانت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان قد اكدت فى بيان لها إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك الى 9713 حالة وفاة و323639 إصابة.