ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة غير المرخصة بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، شمال محافظة سوهاج، من ضبط ورشتى تصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصة بناحية قرية الخزندارية دائرة المركز. تم التحفظ على الورشتين والمضبوطات من أدوات تصنيع وتقطيع و9 قطع أسلحة نارية معدة ومجهزة للتصنيع ولم يتم ضبط المتهمين.

كان اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى ، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بقيام عاملين بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصة وذلك داخل مسكنهما.

تم إخطار اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمعلومات وقرر سرعة استهداف المتحرى عنهما وضبط الورشتين والأدوات المستخدمة في التصنيع والأسلحة النارية المصنعه وكذلك المتهمين.

تم أستهداف المتحرى عنهما إلا أنه فور شعورهما بالحملة لاذا بالفرار وتبين من خلال التحريات التي قادها العقيد أيمن عثمان، مفتش مباحث مركز شرطة طهطا، والمقدم محمد عبد الصبور رئيس وحدة المباحث، والرائد أحمد الكاشف معاون أول المباحث بقيام عامل 55 سنة ويقيم بدائرة المركز بإدارة ورشه لتصنيع و إصلاح الأسلحة النارية الغير مرخصة وعثر بداخلها على 4 فرد خرطوش و12 ماسورة مختلفة الأحجام ، بنطة لحام ماكينة لحام ،مبرد ،شنيور ، جاكوش ، منشار حديدي دبشك بندقية خرطوش أسود اللون .

وبالكشف عن المتحرى عنه تبين أنه سبق اتهامه في "3" قضايا " شيكات ومطلوب للتنفيذ عليه في " 6" قضايا تبديد تم التحفظ على المضبوطات والسلاح المصنع وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طهطا ورشه لتصنيع وصلاح الأسلحة النارية الغير مرخصة وعثر بداخلها على 5 فرد روسي و8 ماسورة مختلفة الأحجام ، بنطة لحام ، مبرد ، شنيور ، جاكوش ، منشار حديد وتبين من خلال التحريات أن المتهم المتحرى عنه سبق اتهامه في "4" قضايا " تبديد أموال عامة " ،ومطلوب للتنفيذ عليه في القضية تبديد لإداراته تم التحفظ على المضبوطات ، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.