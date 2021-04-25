ضبط كميات ضخمة من أجزاء الدجاج واللحوم الجملى الفاسدة فى حملة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى، أن إدارة بلبيس البيطرية "قسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم"، بالاشتراك مع مباحث التموين ببلبيس، قامت بشن حملة تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز بلبيس.

أسفرت عن ضبط مجزر للدواجن ومحل جزارة وضبط طن و 340 كجم أجزاء دجاج مجهولة المصدر و 8 كجم لحوم جملى ذبح خارج المجازر الحكومية ، تحرير محضرى المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقيةالدكتور ممدوح غراب محافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.