ضبط سيارة محملة بنصف طن من أحجار خام الذهب في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من ضبط نصف طن من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب، وذلك خلال حملة أمنية في مجال التنقيب عن خام الذهب.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بضبط شخص يقود سيارة محمل عليها 75 جوال من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب تزن حوالي 500 كيلو جرام، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، من ضبط 6 متهمين، وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، و450 جرام من مخدر الحشيش.

وأسفرت نتائج الحملة فى مجال ضبط القضايا التموينية، عن ضبط 21 قضية تموينية، على النحو التالى : 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، وقضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 510 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 87 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 96 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، وضبط 7 توك توك حجز إدارى بناء على قرار المحافظ.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 731 حكماً، على النحو التالى : 3 جنايات، و166 حكم حبس جزئى و 29 حكم حبس مستأنف 368 أحكام غرامات و 165 أحكام المخالفات.