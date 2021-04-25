اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 02:10 م
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ضبط تجار مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

الأحد، 25 أبريل 2021 02:04 م
ضبط تجار مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط تجار المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية، عن ضبط 26 متهما من العناصر الإجرامية، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بين الحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة، والفودو.

واعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، كما اعترفوا بحيازتهم مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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تجارة المخدرات

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مكافحة المخدرات

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