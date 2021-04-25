اليوم السابع
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"صناع الخير" تطلق مبادرة لتدريب 100 ألف مصرى على التكنولوجيا

الأحد، 25 أبريل 2021 12:12 ص
"صناع الخير" تطلق مبادرة لتدريب 100 ألف مصرى على التكنولوجيا لقاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين
كتب محمد السيد

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قال الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه عقب 30 يونيو حدث ثورة تغييرات فى مفاهيم كثيرة ، وشهدت مصر مشروعات قومية و انتاجية و صناعية.
 
وأضاف مصطفى زمزم أن الجمعيات الأهلية بدأت تغير من طريقة عملها و بدأت تحدث برامحها الاجتماعية وأن وزارة التضامن الاجتماعى تدرب الكثير من الجمعيات و تصحح كثير من مفاهيم العمل ، مشددًا على أن دور المجتمع المدنى لا غنى عنه فى اى قضية من القضايا المجتمعية، وشريك رئيسى لكل أجهزة الدولة فى التنفيذ على الأرض بتدخلات اجتماعية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
 
وتابع :"الريف المصرى كان يعانى من العشوائية وعدم التطور، ولكن مبادرة حياة كريمة ساعدت على تكوير حياة أهالى الريف بشكل كبير، نعمل على جزء مهم فى رفع كفاءة القرى المصرية، كنا فى جزر منعزلة، ولكن الآن أصبحنا شركاءً، وأصبح هناك إطار عام للعمل سويا، وما حدث الآن في خطة المشروع المصري تطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة خطوة تاريخية للقيادة السياسية".
 
وأعلن الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى الأسبوع المقبل لتدريب 100 ألف مصرى على كثير من برامج التكنولوجيا ومحو الأمية التكنولوجية وريادة الأعمال .
 
جاء ذلك خلال اللقاء المباشر الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الصفحة الرسمية للتنسيقية، ضمن فعاليات رمضانيات "التنسيقية" التى تحمل عنوان "حياة كريمة.. خطوة على طريق العدالة الاجتماعية".
 

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