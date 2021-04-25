صحة الغربية تطلق مبادرة "شعرك يهمنا" لمصابى حوادث الحروق

الغربية فريق المحافظات

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى بيان له عن توافر مجموعة كبيرة من أجهزة ممدد الأنسجة) مجانا ولأول مرة بمحافظة الغربية بمركز الحروق والجراحات التكميلية بكفر الزيات والذى يكلف مرضى الحروق الآلاف، وقد يحتاج المصاب أكثر من جلسة لكل مريض بتكلفة تقترب كأجهزة فقط الى 12 لـ 15 الف جنية وذلك ضمن مبادرة (شعرك يهمنا).

وأشار باسم جسرها مدير مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام إلى أن مصاب الحروق يحتاج إلى جراحة ذات مهارة خاصة وطرق علاج غير تقليدية، ويعالج جراحيا جميع المرضى الذين فقدوا شعرهم نتيجة الحروق والأصابات، موضحا أن معظم المصابين فى الحروق من ذوى الدخل المحدود أو المنعدم.

كما أكد على أنه تم إجراء الجراحات فعليا هذا الأسبوع بنجاح وأن الأمر ليس مقتصرا على مرضى محافظة الغربية فقط ، ولكن جميع مصابى الحروق من جميع محافظات مصر والذين يعانون من فقدان الشعر نتيجة الحروق وبالأخص الأطفال والتى تؤدى إلى تشوهات شكلية ونفسية، ليكون مركز حروق كفر الزيات ( الحكومى ) طاقة نور وأمل لمصابى الحروق.