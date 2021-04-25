شعبية حزب ميركل تتراجع بعد ترشح أنالينا بربوك لمنصب المستشارة الألمانية

كتبت: هناء أبو العز

خسر حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى نقطتين من شعبيته فى استطلاع رأى أخير، بعد ترشح أنالينا بربوك كمرشحة لمنصب المستشارة من حزب الخضر ليتفوق حزبها في الاستطلاعات ويصل الآن إلى 28 % .

وأفاد استطلاع الرأي الذى أجراه معهد كانتار الألمانى أن حزب الخضر تجاوز الاتحاد لصالح الناخبين ، حيث خسر الاتحاد نقطتين وهو الآن 27 %، كما خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي نقطتين وتراجع إلى 13 % وهي أسوأ قيمة منذ أغسطس 2019، كما خسر كل من حزب اليسار 7 % ، وحزب البديل من أجل ألمانيا 10% نقطة واحدة ، وظل الحزب الديمقراطي الحر عند 9%.

معهد كانتار أجرى مقابلات مع 1225 شخصا في الفترة ما بين 15 و 21 أبريل، وفى يوم الاثنين الماضي ، رشحت السلطة التنفيذية الفيدرالية للخضر زعيمة الحزب أنالينا بربوك كمرشح لمنصب المستشارة. وفي الاتحاد فاز رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت ، كمرشح لمنصب المستشار بعد صراع على السلطة ضد رئيس CSU ماركوس سودر، كما تم التأكيد منذ فترة طويلة على ترشيح وزير المالية أولاف شولتز لمنصب المستشار من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما أن ترشيح زعيمة حزب الخضر ، أنالينا بربوك ، كمرشحة لمنصب المستشارة ، يمنح حزبها طفرة في العضوية. وفقًا للخضر ، تقدم 2159 شخصًا للحصول على العضوية من الاثنين إلى الجمعة.