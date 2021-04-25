زراعة الوادى الجديد تعلن توفر زراعات تعادقية على محصولى عباد الشمس الزيتى وفول الصويا

أعلن الدكتور مجدى المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، عن بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين على محصولى فول الصويا وعباد الشمس الزيتى لتوريد وتسويق تلك المحاصيل، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية كطرف أول "مشتري" والجمعية الزراعية والمزارع كطرف ثانى" بائع" ومركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة كطرف ثالث" مشرف وموثق لعقد شراء المحصول".

وقال المرسى أن هذه الاجراءات تأتى فى فى اطار السعى نحو التوسع فى الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجيةوالعمل على تحقيق الامن الغذائى الذى يعد الركائز الرئيسية للامن القومى حيث جرى الاتفاق على التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس سواء من حيث المساحة المستهدفة وسعر التوريد لاستغلال تلك المحاصيل فى توفير الزيت مؤكدا على أن اهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التى تقوم بالشراء والتى يتم التعاقد معها.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن الادارات والوحدات والجمعيات الزراعية رغبات المزارعين والمستثمرين للاتفاق على الزراعة التعاقدية مؤكدا على أن سعر توريد طن فول الصويا بمبلغ 8000 جنية /طن وسعر توريد طن عباد الشمس الزيتى مبلغ 8500 جنية /طن ويمكن للمزارع توفير التقاوى بمعرفتة او يتم توفيرها من خلال الجمعيات والمجالس الزراعية.