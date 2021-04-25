رفع الإشغالات وغلق مراكز دروس خصوصية فى حملات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة وإزالة الإشغالات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (7) محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفورى لرفع كافة الإشغالات.

وفى مركز ومدينة قويسنا تم تنظيم حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع ومداخل المدينة لتسهيل الحركة أمام المواطنين وتنفيذ حملة نظافة ليلية بشوارع السويس ومحمود سيبويه والخامس عشر من مايو بالمدينة، فضلاً عن رفع نواتج الهدم والحفر بشوارع خطة الرصف المدرجة، تمهيداً لبدء أعمال الرصف للارتقاء بمستوى البنية التحتية للطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وتفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بشن حملة موسعة على السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة التعليمية، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من السناتر التعليمية بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من التجمعات.

هذا وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة فى تكثيف حملاتها المكبرة لفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.