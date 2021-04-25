رئيس وزراء إيطاليا: التوصل إلى خطة مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعافي من أزمة كورونا

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أعلن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، اليوم الأحد، أن بلاده تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الدولة للتعافي من أزمة كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن إيطاليا تخطط لإنفاق أكثر من 220 مليار يورو من صندوقي الاتحاد الأوروبي والوطني بغرض إنعاش اقتصادها المتضرر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويمهد الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بعد أيام من المحادثات المكثفة- الطريق ليتم تقديم الخطة إلى بروكسل بحلول نهاية شهر أبريل الجاري.

وترغب إيطاليا، التي يقودها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، رئيس الوزراء، ماريو دراجي، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة.

وبحسب مسودة الخطة، يتوقع دراجي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026 في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38% من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25% للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40% من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.