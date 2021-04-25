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رئيس "مينا فارم" يكشف كيفية تصنيع لقاح "سبوتنيك V" فى مصر

الأحد، 25 أبريل 2021 12:41 ص
رئيس "مينا فارم" يكشف كيفية تصنيع لقاح "سبوتنيك V" فى مصر لقاح سبوتنيك
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور وفيق البرديسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة ستنتج 40 مليون جرعة سنويا "سبوتنيك في" بمصر، مضيفا: "جنوب ألمانيا أخرجت أول شحنة 30 مليون جرعة هتدخل أوروبا، وألمانيا صعبة جدا فى أخذ قرار.. وفكرة أنهم يطلبوا جرعات ده دليل على قوة اللقاح".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "هناك اتفاق على نقل التكنولوجيا ويجرى عن طريق عملية دراسات مطلوبة وتغير بعض الماكينات ويتم الاعتماد على وزارة الصحة والتجارب بعد نقل الماكينات.. والعقد من 3 أطراف من الشركة وشركة ألمانية تابعة، وستقوم من عملية تحسين كفاءة اللقاح، وسيجرى تصنيع اللقاح بمصر وليس تعبئة فى زجاجات فقط، والهندسة الوراثية بمراحلها المختلفة تصنيع بالشركة الخاصة، ولكن التصنيع سيجرى من الخلية للقاح، وجرى الاتفاق مع هيئة الدواء وصندوق الاستثمار".

وتابع: "على أواخر العام نقدر نبدأ الإجراءات الأولية للتأكد أنها مطابقة 100%.. وفى نهاية العام سيكون لدينا لقاح لسبوتنيك فى.. ومعانا ألمان فى مصر.. الأولوية لمصر والزيادة سيجرى توريدها.. المرحلة نقل التكنولوجيا تتحمل الشركة الروسية النقل.. والشركة تتحمل التصنيع وسيجرى دراسة السعر فى أواخر نقل التكنولوجيا".


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