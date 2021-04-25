رئيس "مياه المنوفية" يتفقد محطة معالجة دناصور بالشهداء ضمن "حياة كريمة".. صور

المنوفية - محمود شاكر

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بدناصور والتي تعمل بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، وتخدم قرى بشتامى وزاوية البقلى ودناصور.

وأضاف جارى عمل توسعات للمحطة بطاقة إضافيه 5 آلاف م3/يوم لاستيعاب القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة لتصبح القدرة النهائية للمحطة بعد التوسعات 15 ألف م3 /يوم.

وعقد نجيب اجتماعا بالمقر الإدارى للمبادرة بالشهداء بحضور الشركة المنفذة واستشارى المشروع، مشيرًا إلي أن قري مركز الشهداء ستشهد تطوراً كبيراً في شتي المجالات من مرافق عامة مثل المياه والصرف الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة.



رئيس مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة دناصور بالشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة