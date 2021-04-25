رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضى المخطط زراعتها فى شمال ووسط سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف الخاص ‏بالأراضى المخطط زراعتها فى شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة ‏واستصلاح الاراضى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء ‏ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.‏

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج ‏الدراسات الخاصة بموقف الأراضى الصالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء، والتى سيتم ‏الاعتماد فى زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وذلك تنفيذا ‏لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.‏

وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من ‏أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضى للزراعة، ومساحاتها.‏

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال ‏الاجتماع، استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التى أشارت الهيئة ‏العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة فى شمال ووسط سيناء، لتحديد المساحات الصالحة ‏للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة، مشيرًا إلى أن الدراسات قد أثبتت صلاحية ‏العديد من الأراضى فى تلك المناطق للزراعة.‏