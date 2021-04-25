اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الأحد، 25 أبريل 2021 12:40 م
رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب: عبد الله محمود – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالنيابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
 
وتابع في بيان: "داعين المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن وسالت دمائهم الطاهرة في تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.
 
 
 

النيابة الإدارية

الرئيس السيسى

ذكرى تحرير سيناء

رجال القوات المسلحة

شهداء مصر

الشعب المصري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة