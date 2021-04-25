وقال صالح، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المُفجع الذي تعرّض له أهلنا فى مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة".

وأعرب عن دعمه للقرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة مصابى الحريق، مطالبا فرق الدفاع المدنى وجموع المتطوعين فى الإسراع بإنقاذ المصابين وإسعافهم.