رئيس الأركان الإسرائيلى يلغى زيارته إلى الولايات المتحدة بسبب التصعيد فى غزة

كتب أحمد جمعة

قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأحد، إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي، في ظل تصاعد وتيرة التصعيد مع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "نظرا لتقييم الوضع الأمني، وبهدف مواصلة الاستعداد للتطورات المحتملة، قرر رئيس الأركان الجنرال كوخافي إلغاء زيارته المخططة للولايات المتحدة."

وأضاف: "سيتوجه كل من رئيس هيئة الاستخبارات، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، إلى الولايات المتحدة مساء، لمقابلة في الجيش الأمريكي."

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه جنوب الأراضى المحتلة، مشيراً إلى أن القذيفة الأولى أسقطتها منظومة القبة الحديدية، فيما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة قرب الجدار بين غزة وإسرائيل.