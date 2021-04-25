خبراء أسبانيا: أغسطس موعد التخلى عن الكمامة مع تطعيم 70% من السكان

فاطمة شوقى

أكد الخبراء الصحيون فى إسبانيا، أنه مع تقدم عملية التطعيم، سيتمكن الإسبان من خلع الكمامة وعدم الالتزام بارتداءها بحلول فصل الصيف وشهر أغسطس، وذلك مع هدف الوصول إلى تطعيم 70% من السكان.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن السلطات تصر على أنه حتى يتم الوصول إلى نسبة كبيرة من التطعيم، فإن الحفاظ على التدابير الوقائية سيكون أمرًا ضروريًا.

وذكر الخبراء أن الوصول إلى هذا الرقم على الأقل أمر ضروري للتمكن من اقتراح نهاية استخدام الأقنعة، والإشارة إلى الصيف باعتباره اللحظة المحتملة التي يمكن فيها طرح هذه المشكلة على الطاولة، ومع ذلك، فإنهم يصرون على أن معدل التطعيم سيحدد متى يمكن أن يصل هذا السيناريو، لأن تحقيق مناعة المجموعة سيكون ضروريًا للتمكن من تنفيذها.

رافائيل أورتي رئيس الجمعية الإسبانية للطب الوقائي والصحة العامة والنظافة (Sempsph) في الكتابة الطبية، "أود أن أصدق أنه سيحدث هذا في الصيف في أغسطس، وسنترك الكمامة عندما يتم تطعيم 50 أو70% من السكان".

حتى يوم الجمعة الماضي، تلقى 8.1٪ من الشعب الإسباني الجرعتين الضروريتين لتحقيق التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو رقم تثق به السلطات الصحية في زيادة كبيرة في المواعيد القادمة بفضل زيادة وصول اللقاحات. وبالتالي ، فإنهم يتوقعون الوصول إلى نهاية استخدام الكمامات بين أغسطس ونهاية العام ، بمجرد تحصين معظم المواطنين.