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خالد العنانى يؤكد للسفير الروسى جاهزية المنتجعات السياحية لاستقبال السياح الروس

الأحد، 25 أبريل 2021 04:15 م
خالد العنانى يؤكد للسفير الروسى جاهزية المنتجعات السياحية لاستقبال السياح الروس سياحة أرشيف
كتب محمد أسعد

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استقبل اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير چيورچي بوريسنكو سفير روسيا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
 
واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالتأكيد على استعداد مصر التام وجاهزية منتجعاتها السياحية لاستقبال السياحة من روسيا ومن جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر والتي تقرر عودة السياحة إليها منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي، شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السائحين خلال الأشهر الماضية مما يدل على ثقة الدول المصدرة للسياحة في المقصد السياحي المصري بسبب سلامة الإجراءات الإحترازية المطبقة بالمنتجعات السياحية والتزام العاملين بها، بما يضمن إقامة ممتعة وآمنة للسائحين. 
 
ومن جانبه أكد سفير روسيا بالقاهرة عشق المواطنين الروس لمصر وحضارتها العريقة، مشيرا إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، لارتباطهم بمصر منذ الطفولة حيث أنهم يدرسون الحضارة المصرية في مراحل تعليمهم.
 
 
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السياحة والآثار

السياحة الروسية

عودة السياحة الروسية

السياحة في مصر

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