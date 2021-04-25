حياة كريمة.. رفع كفاءة مراكز الشباب في دشنا والوقف وفرشوط وقوص بقنا

قنا _ صابر سعيد

انطلقت مبادرة حياة كريمة لتغير من شكل الحياة فى القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا، وتسهم فى رفع حالة البنية والمستوى المعيشى لأهالى تلك القرى وتحول الريف إلى قطع من الجمال ذات المشروعات المتكاملة التى تجتمع فى مكان واحد لتثبت أن إنجازًا كبيرًا مر من هنا بعد سنوات من المطالبة.

الاهتمام بالرياضة وتطوير المنشآت الرياضية كان جزءًا من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بجميع جوانب الحياة، ومن تلك الجوانب الجانب الصحى والرياضى وتطلعات الشباب وآمالهم وتوفير أماكن لممارسة الرياضة بها ورفع وتطوير كفاءة الأبنية الرياضية فى جميع المناطق التى تشملها مبادرة حياة كريمة.

وعقب إعطاء إشارة البدء للمرحلة الثانية انطلقت محافظة قنا لأعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً فى القرى والنجوع بكل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، لاستكمال ما قامت بإنجازه فى المرحلة الأولى بقرى محافظة قنا والتى حولت المنازل المتهالكة إلى سكن كريم وساهمت فى مشروعات المياه والصحة والتعليم لتخلق بداية تطور جديدة لقرى المحافظة الأكثر احتياجا.

وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى محافظة قنا تطوير 65 قرية تضم بدورها 492 نجعا فى 5 مراكز موزعة "33 قرية بمركز أبوتشت، 9 قرى بمركز فرشوط، 17 قرية بمركز دشنا، 3 قرى بمركز الوقف، 3 قرى بمركز قوص، ومن تلك القرى المراشدة، والقلمينا وجزيرة الحمودى بمركز الوقف، وحجازة وجراجوس والكلاكسة بقوص، وأبو شوشة والعليمات والعمرة وخوالد أبو شوشة والعضاضية وشرقى سمهود والأوسط سمهود والرواتب، والأميرية والمحارزة، والزرايب والقصير والنجمة والحمران والحبيل الشرقي، والحسينات والشقيفى والقلعية والرزوقة، وجزيرة الدوم والرشفة وكوم يعقوب والسليمات، وخوالد القارة وعزبة البوصة والكرنك والكعيمات والعوامر الغربية، وكوم جابر وسمهود والنواهض والقبلى سمهود فى أبو تشت.

وفى فرشوط جاءت القرى كالتالي، الكوم الأحمر ورفاعة والحاج سلام والعسيرات وكوم البيجا والقبيبة والعركى والنجوع والدهسة بفرشوط، وفى دشنا ضمت المبادرة جميع النجوع.

أما عن قرية المرحلة الأولى شملت 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة وهم "بلاد المال بحرى، الحبيلات الغربية، سمهود، الشرقى سمهود، العمرة، السمطا بحرى، السمطا قبلى، ابو مناع قبلى، نجع سعيد، نجع عزوز.

ويشمل التطوير فى مجال الشباب والرياضية رفع كفاءة مراكز الشباب المتهالكة فى مراكز فرشوط والوقف ودشنا وقوص، ومن تلك المشروعات صيانة وتطوير المبنى الإدارى وتجهيز حضانة بمركز شباب رفاعة بحجازة، إحلال وتجديد السور وتجهيز حضانة وصيانة المبنى الخاصة بمركز شباب حاجر خزام، إحلال وتجديد سور وصيانة مركز شباب سيول خزام، صيانة مبنى وتجهيز مركز شباب العقب، إحلال وتجديد سور وصيانة حضانة والمبنى الإدارى لمركز شباب السباعي، إحلال وتجديد سور وتجهيز حضانة مركز شباب السديس.

وكذلك من مراكز الشباب التى سيتم صيانتها مركز شباب شنهور، وإحلال وتجديد سور وتجهيز حضانة مركز شباب الوحدة بحجازة، وصيانة المبنى الإدارى لمركز شباب العيايشا، إنشاء مبنى إدارى وتجهيز ملعب وسور لمركز شباب بقرية أولاد رجب على مساحة 1100 متر مربع.



لافتة مشروع حياة كريمة



مركز شباب جراجوس



مشروعات حياة كريمة