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"حياة كريمة" تستهدف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل

الأحد، 25 أبريل 2021 06:00 ص
"حياة كريمة" تستهدف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل حياة كريمة
كتبت إيمان على

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تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل.

وتعمل الحكومة على إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أكدت على مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

ونرصد تفاصيل ما يستهدف من جهود فى شأن المكون الاقتصادى كالتالى:

- تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك

- دعم 19 قرية مستحدثة بالظهير اقتصادى للقرى القديمة

- دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا

- توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية

- استخراج رخص تشغيل المحال التجارية

- تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية

- التوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك

- تطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم


مجلس النواب

حياه كريمه

الحكومه

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الريف

اليوم السابع بلس

الريف المصرى

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